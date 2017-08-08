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محكمة نيجيرية تأمر بمصادرة منزل وزير البترول السابق

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مصراوي Masrawy

محكمة نيجيرية تأمر بمصادرة منزل وزير البترول السابق

11:51 م الإثنين 07 أغسطس 2017

محكمة نيجيرية تأمر بمصادرة منزل وزير البترول السابق

أبوجا - (أ ش أ):

أمرت محكمة في نيجيريا، اليوم الإثنين، بمصادرة منزل فاخر يمتلكه اليسون ماديوك وزير البترول السابق والذى يحاكم فى إطار قضايا فساد، حيث تبلغ قيمة هذا المنزل نحو 5ر37 مليون دولار أمريكي.

وذكرت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن السلطات النيجيرية تتهم وزير البترول السابق بشراء هذا المنزل الفخم من عائدات أنشطة غير قانونية.

ويعتبر هذا الحكم ثانى ضربة يوجهها القضاء فى نيجيريا لوزير البترول السابق بعد صدور حكم مماثل فى شهر، فبراير الماضى، نص على مصادرة أكثر من 110 ملايين دولار من حساباته المصرفية.

تجدر الإشارة إلى أن فريق التحقيقات فى نيجيريا يقوم، أيضًا بملاحقة أملاك أليسون فى الولايات المتحدة وبريطانيا حيث تحوم شبهات حول قيامه بشراء عقارات فى الدولتين بأموال مملوكة للدولة.

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