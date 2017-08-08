ماكرون يدعو رئيس الوزراء العراقي لزيارة فرنسا
ماكرون يدعو رئيس الوزراء العراقي لزيارة فرنسا
11:47 م الإثنين 07 أغسطس 2017
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
باريس - (د ب أ)
وجه الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون، الدعوة إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لزيارة فرنسا.
وأعلن قصر الإليزيه، مساء اليوم الاثنين، أن توجيه الدعوة جاء خلال اتصال هاتفي بين ماكرون والعبادي.
وأضاف القصر الرئاسي الفرنسي أن كلا من ماكرون والعبادي أبديا عزمهما على مواصلة محاربة تنظيم داعش.
وذكر الإليزيه أن المحادثة الهاتفية تناولت أيضا الاستقرار في المناطق، التي استعادت القوات العراقية السيطرة عليها.
كان العبادي أعلن في يوليو الماضي انتصار القوات العراقية في معركة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية.
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