أوباما يدعو الكينيين لرفض النزعة القبلية قبل الانتخابات الرئاسية

واشنطن - (د ب أ)

دعا الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الشعب الكيني إلى التحلي بالهدوء ورفض النزعة القبلية، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الكينيون للتصويت يوم الثلاثاء في انتخابات أثارت مخاوف من وقوع أعمال عنف.

وقال أوباما: "للمضي قدما، يتعين على كل الكينيين أن يرفضوا سياسة القبيلة والعرقية، وأن يتشبثوا بالفرصة الاستثنائية لتحقيق ديمقراطية شاملة".

ويخوض ثمانية مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، الذي من المتوقع أن ينحصر في مواجهة حاسمة بين شخصين، هما الرئيس أوهورو كينياتا، 55 عاما، ومرشح المعارضة رايلا أودينجا ،72 عاما.

وحث أوباما ،الذي تعود جذوره إلى أصول كينية، قادة البلاد إلى رفض العنف، في الوقت الذي دعا فيه قوات الأمن إلى التصرف باحترافية، وجميع الأطراف إلى العمل معا بغض النظر عن نتيجة الانتخابات.

ودعا أوباما أيضا الشعب الكيني إلى تعزيز ثقته في الدستور الجديد، وتجنب الألم والعذاب غير المبررين، واللذين نجما عن أعمال عنف وقعت عقب انتخابات عام 2007 ،عندما اعتقد كثيرون بأنه تم التلاعب في نتائجها من أجل إقصاء أودينجا. وخلفت أعمال العنف ما يقرب من 200.1 قتيل.

وأضاف أوباما بأن الشعب الكيني بأسره سيكون هو الخاسر في حال الانجراف نحو العنف.

وتابع أوباما بقوله: " يمكنكم ان توضحوا بانكم سوف ترفضون لأولئك الذين يرغبون في تأجيج الكراهية القبلية والعرقية".

وقال أوباما، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة في الفترة من 2009 إلى 2017 وزار كينيا قبل عامين :"كصديق للشعب الكيني، أحثكم على العمل من أجل مستقبل لا يسوده الخوف والانقسام، بل الوحدة والأمل".