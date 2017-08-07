ضبط هارب من 28 حكما قضائيا في محطة الشهداء

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق، اليوم الإثنين، من ضبط هارب من 28 حكمًا قضائيًا أثناء تواجده بمحطة الشهداء.

تلقى اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارا من الخدمات الأمنية بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق، بضبط "ع. ا."، 27 عاما، بنوع الاشتباه.

تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 28 قضية (إيصال أمانة) بمدد حبس مختلفة تتراوح ما بين سنة إلى 3 سنوات، أخرهم قضية جنح مركز شرطة منشأة القناطر.