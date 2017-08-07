عصام عبدالفتاح: لن نُرسل حكام مصريين إلى الأردن قبل الاعتذار

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شدد عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعضو لجنة الحكام بالبطولة العربية، على أنه لن يتم إرسال حكام مصريين إلى الأردن قبل الاعتذار.

وقال «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الاثنين، من برنامج «رأي عام»، الذي يعرض على قناة TeN، إن الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية في البطولة العربية، بين فريقي الفيصلي الأردني، والترجي التونسي، مساء أمس الأحد، عبارة عن بلطجة وتصرفات غير محترمة تنتهك جميع الأخلاق الرياضية، مشيرًا إلى أن الأخطاء التحكيمية واردة فى كافة دول العالم.

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وأضاف، أن فريق الفيصلي من أكثر الفرق التي استفادت من الأخطاء التحكيمية في البطولة العربية في مباراة النادي الأهلي في المباراة قبل النهائية بالبطولة، مؤكدًا أن تلك الأحداث تسيء إلى الاتحاد الأردني.