أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

عصام عبدالفتاح: لن نُرسل حكام مصريين إلى الأردن قبل الاعتذار

Google+ Print
عصام عبدالفتاح: لن نُرسل حكام مصريين إلى الأردن قبل الاعتذار عصام عبدالفتاح: لن نُرسل حكام مصريين إلى الأردن قبل الاعتذار

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شدد عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعضو لجنة الحكام بالبطولة العربية، على أنه لن يتم إرسال حكام مصريين إلى الأردن قبل الاعتذار.

وقال «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الاثنين، من برنامج «رأي عام»، الذي يعرض على قناة TeN، إن الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية في البطولة العربية، بين فريقي الفيصلي الأردني، والترجي التونسي، مساء أمس الأحد، عبارة عن بلطجة وتصرفات غير محترمة تنتهك جميع الأخلاق الرياضية، مشيرًا إلى أن الأخطاء التحكيمية واردة فى كافة دول العالم.

شاهد أيضا

وأضاف، أن فريق الفيصلي من أكثر الفرق التي استفادت من الأخطاء التحكيمية في البطولة العربية في مباراة النادي الأهلي في المباراة قبل النهائية بالبطولة، مؤكدًا أن تلك الأحداث تسيء إلى الاتحاد الأردني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)