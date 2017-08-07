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معتز الدمرداش ينفعل على إداري الفيصلي بعد ضرب نور الدين (فيديو)

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معتز الدمرداش ينفعل على إداري الفيصلي بعد ضرب نور الدين (فيديو) معتز الدمرداش ينفعل على إداري الفيصلي بعد ضرب نور الدين (فيديو)

التحرير

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انفعل الإعلامي معتز الدمرداش، ردًا على سؤال سامي الحوراني، أمين صندوق النادي الفيصلي الأردني، قائلًا: «أنت ما تسألنيش سؤال إنا اللي أسألك وإنت الضيف ترد عليا».

وأضاف، خلال حلقة اليوم الاثنين، من برنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه على قناة المحور، «لطفًا لما أطلب منك تتوقف عشان أسألك، أرجو إنك تتوقف عشان يبقى فيه حوار من طرفين، إنت راجل محترف، إزاى بتبرر اللي عملوه لاعيبية فريقك مع الحكم إبراهيم نور الدين».

وتابع، «إنت إزاى تضرب الحكم علقة في ماتش كورة، وبتبرر حاجة زى كده، لو الحكم ده جزائري أو سوداني أو موريتاني هاخد نفس الموقف، فين الرياضة هنا».

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التحرير

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