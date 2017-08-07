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بخيت: الدولة تتحمل مسئولية عدم محاسبة مجرمين أهدروا كرامة «نور الدين»

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بخيت: الدولة تتحمل مسئولية عدم محاسبة مجرمين أهدروا كرامة «نور الدين» بخيت: الدولة تتحمل مسئولية عدم محاسبة مجرمين أهدروا كرامة «نور الدين»

التحرير

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حمّل الشاعر جمال بخيت، مساء الإثنين، المصرية ما أسماه بـ«مسئولية إهدار القانون حال خروج المجرمين الذين اعتدوا على الحكم إبراهيم نور الدين، خلال مباراة الفيصلي الأردني والترجي التونسي، بنهائي البطولة العربية، من ، دون محاكمتهم طبقًا للقانون المصري».

أضاف بخيت، خلال مداخلة ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، «ما حدث جريمة مصورة بالصوت والصورة شارك فيها لاعبو أحد الأندية على حكم، وليس لي علاقة بجنسية الطرفين، وأقسم بالله لو هذا الحكم أردني ومن اعتدى عليه مصريون كنت سأقول نفس الكلام».

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تابع: «الدولة التي تحترم نفسها تحترم قانونها، ومن يحترم قانونه لا يسمح بمرور هذه المهزلة دون محاسبة، حكم أُهدرت كرامته أمام الملايين، على يد لاعبين وإداريين من قِبل أحد الأندية، نحن بذلك نُهدر القانون والرياضة ومحبة الشعوب لبعضها».

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التحرير

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