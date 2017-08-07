المصري يختتم استعداده لموقعة الزمالك في الكأس

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اختتم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته استعداداً لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه في الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء بنظيره الزمالك والمقرر اقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس مصر.

حيث أدى الفريق مرانه الأخير على ملعب أحد فنادق مدينة برج العرب حيث يقيم الفريق معسكره المغلق هناك، وخلال المران حرص حسام حسن المدير الفني للفريق على تدريب لاعبيه على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة سواء في المواقف الدفاعية أو الهجومية بالاضافة الى تلقين لاعبيه لبعض الجمل الخططية الهجومية.

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واختتم المران بتدريب مكثف على ركلات الجزاء تحسبًا لانتهاء الوقتين الأصلي والاضافي للمباراة بالتعادل وقد تألق في التدريب على ركلات الجزاء بشكل كبير الحارس أحمد «بوسكا» الذي استطاع التعامل مع العديد من تسديدات زملائه.