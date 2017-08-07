الزمالك: «مباراة المصري مهمة لأنها فرصتنا الوحيدة»

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تحدث حسين السيد مدير الكرة بالزمالك، عن أهمية الفوز في مباراة المصري البورسعيدي المقبلة بنصف نهائي كأس مصر.

وقال السيد في تصريحات صحفية: "مباراة المصري مهمة بالنسبة للجميع لأنها فرصتنا الوحيدة للخروج ببطولة هذا الموسم".

وتابع : "نثق بأن اللاعبين على قدر المسئولية وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز والتأهل للاقتراب من الحفاظ علي اللقب".

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وأشار مدير الكرة بالزمالك إلى أن جميع اللاعبين جاهزون فنيًا وبدنيًا، مؤكدًا أن الزمالك سيقدم مباراه قوية.

وأتم: "نحترم المنافس والمواجهة ستكون صعبة على الفريقين، والمستشار مرتضى منصور على تواصل دائم معنا للشد من أزر اللاعبين".