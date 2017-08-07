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برشلونة يستعد للكلاسيكو بخماسية في شابيكوينسي بـ«كأس جامبر» (فيديو)

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برشلونة يستعد للكلاسيكو بخماسية في شابيكوينسي بـ«كأس جامبر» (فيديو) برشلونة يستعد للكلاسيكو بخماسية في شابيكوينسي بـ«كأس جامبر» (فيديو)

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حقق نادي برشلونة الإسباني فوزًا كبيرًا على ضيفه شابيكوينسي البرازيلي، بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب كامب نو ضمن بطولة كأس خوان جامبر الودية.

سجل البرسا ثلاثية في الشوط الأول عن طريق جيرارد ديولوفيو، سيرجيو بوسكيتس وليونيل ميسي في الدقائق 6-11-28.

وفي الشوط الثاني أضاف الفريق الكتالوني ثنائية عن طريق لويس سواريز ودينيس سواريز في الدقيقتين 55 و74، قبل أن يهدر باكو ألكاسير فرصة هدف سادس للبلوجرانا من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

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ويستعد برشلونة بطل كأس أسبانيا لمواجهة غريمه ريال مدريد بطل الدوري الأسبوع المقبل ضمن بطولة كأس السوبر الاسباني.

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التحرير

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