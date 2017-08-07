تنفيذ 23 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن حملات مكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملات -خلال 24 ساعة- عن ضبط 104 قضية مخدرات بإجمالي 23 كجم بانجو وحشيش وفودو وأفيون، و7827 قرصا مخدرا، إضافة إلى ضبط 4 تشكيلات عصابية، و47 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، و4 سيارات مُبلغ بسرقتهم، وتنفيذ 23407 أحكام قضائية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وجاري استمرار الحملات الأمنية.