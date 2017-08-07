العثور على جثة طفلة بنهر النيل بالجيزة
العثور على جثة طفلة بنهر النيل بالجيزة
11:10 م الإثنين 07 أغسطس 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
عثرت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، على جثة طفلة بنهر النيل بمنطقة الجيزة.
وكشفت التحريات الأولية أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 14 عاما، كانت في نزهة نيلية صحبة عدد من صديقاتها، وانزلقت قدمها، وسقطت في المياه، وجرفها التيار لعدم إجادتها السباحة.
وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة الجثة عقب أعمال مسح للمنطقة بالكامل، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.
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