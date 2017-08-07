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المكرمون في احتفالية عيد العلم: فخورون بتكريم الرئيس

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مصراوي Masrawy

المكرمون في احتفالية عيد العلم: فخورون بتكريم الرئيس

11:24 م الإثنين 07 أغسطس 2017

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الإسماعيلية - إنجي هيبة: 

أعرب المكرمون من أبناء جامعة قناة السويس في احتفالية عيد العلم، الذي أقيم تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح ، عن اعتزازهم بالتكريم، مؤكدين على الاستمرار في مسيرة العطاء العلمي التي بدأوها.

كما أكد المكرمون على سعادتهم بهذا التكريم، والذي كلل مجهوداتهم العلمية بلقاء الرئيس. وأشاروا إلى أن هذا التفوق يرجع للمناخ العلمي والبحثي الذي تعيشه جامعة قناة السويس.

وحرص العشرة المكرمون على التوجه إلى الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة، خلال تواجدهم بالاحتفالية، والذي أعرب عن سعادته وفخر واعتزاز الجامعة بهم وأنهم خير سفراء للجامعة في هذا الحفل الكبير.

ضمت قائمة المكرمين: دينا محمد علي حسن كلية السياحة والفنادق (الأول على الجامعة)، وكريم محمد حسانين أحمد (معيد بكلية الهندسة)، وبسنت محمد محمد المغربي (معيد بصيدلة)، ومحمد مصطفى علي الباز (مدرس مساعد بكلية التجارة)، وشيماء محمد محمود مهران (مدرس مساعد بكلية التربية)، والطلاب روان برىء عبد الرحمن أبو علي، وسارة علاء الدين محمد حامد، وكريم عبد العزيز محمد أبو شامة، ويسرا رضا عودة محمد سالم، وأمير صفوت أبو النور.​

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