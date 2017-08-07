بعد حريق اندلع بها.. استئناف حفل زفاف قاعة أفراح رأس البر
بعد حريق اندلع بها.. استئناف حفل زفاف قاعة أفراح رأس البر
11:04 م الإثنين 07 أغسطس 2017
دمياط - محمد إبراهيم:
استأنفت إدارة قاعة أفراح "جاردينيا" في مدينة رأس البر حفل الزفاف الذي شهد، مساء اليوم الإثنين، اندلاع حريق أسفر عن إصابة 8 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى المدينة المركزي ومستشفى اليوم الواحد.
وأكد مصدر مطلع في مديرية الشؤون الصحية بدمياط، خروج 4 من المصابين.
انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وجرى الدفع بثلاث سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.
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