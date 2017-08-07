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إعادة 5 أطفال لذويهم عثر عليهم في وسائل المواصلات

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مصراوي Masrawy

إعادة 5 أطفال لذويهم عثر عليهم في وسائل المواصلات

11:07 م الإثنين 07 أغسطس 2017

إعادة 5 أطفال لذويهم عثر عليهم في وسائل المواصلات

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

أعادت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم الإثنين، 5 أطفال مفقودين، عُثر عليهم في وسائل النقل خلال الـ 5 أيام الماضية.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بتفعيل الجانب الإنساني ووفقا لمنظور الوزارة بالحرص على المردود الإيجابي للعلاقة بين المواطن وجهاز الشرطة.

ووجه مدير شرطة النقل والمواصلات باستمرار الجهود؛ لتحقيق التواصل المجتمعي من خلال تقديم الخدمات الشرطية، والتيسير على المواطنين.

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مصراوي Masrawy

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