اختتام تدريب بحري عسكري بين تركيا وقطر

الدوحة/ أنقرة - (د ب أ)

أخُتتم، اليوم الإثنين، التمرين البحري المشترك "الاستجابة السريعة"، الذي نفذته القوات البحرية القطرية، مع القوات البحرية التركيةعلى مدار يومين بالمياه الإقليمية القطرية.

جاء ذلك في بيان لمديرية التوجية المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، وصل وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية نسخة منه.

وتابع البيان أن "التمرين المشترك بين القوات المسلحة في دولة قطر ونظيرتها التركية يأتي بناء على اتفاقيات مسبقة وفي إطار التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين الشقيقين لدعم جهود مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب ولحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وفي 19 يونيو الماضي، وصلت أولى طلائع القوات التركية إلى الدوحة، وأجرت أولى تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد، وشملت عرضًا بالدبابات العسكرية داخل الكتيبة، ووصل حتى الآن 6 دفعات من القوات التركية.

ومنتصف يوليو ، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استكمال نقل وحدة مدفعية مكونة من 28 عنصرًا من تركيا إلى قطر، في إطار مناورات عسكرية مشتركة.

كما وصلت فرقاطة تركية إلى ميناء "حمد" البحري، جنوب شرقي الدوحة، الإثنين الماضي، للانضمام إلى القوات التركية الموجودة في قطر، ويصل عدد أفراد الفرقاطة التركية "تي جي غي غوكوفا" إلى 214 فردًا.

يشار إلى أن البرلمان التركي سارع بالموافقة على مشروع قانون للتعاون في مجال التدريب العسكري والأمني مع قطر عقب قيام السعودية ومصر والإمارات والبحرين، بقطع علاقاتها مع الدوحة ، متهمة إياها بدعم "الإرهاب".ونفت قطر هذا الاتهام.