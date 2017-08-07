أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اختتام تدريب بحري عسكري بين تركيا وقطر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اختتام تدريب بحري عسكري بين تركيا وقطر

11:05 م الإثنين 07 أغسطس 2017

اختتام تدريب بحري عسكري بين تركيا وقطر

ارشيفية

الدوحة/ أنقرة - (د ب أ)

أخُتتم، اليوم الإثنين، التمرين البحري المشترك "الاستجابة السريعة"، الذي نفذته القوات البحرية القطرية، مع القوات البحرية التركيةعلى مدار يومين بالمياه الإقليمية القطرية.

جاء ذلك في بيان لمديرية التوجية المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، وصل وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية نسخة منه.

وتابع البيان أن "التمرين المشترك بين القوات المسلحة في دولة قطر ونظيرتها التركية يأتي بناء على اتفاقيات مسبقة وفي إطار التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين الشقيقين لدعم جهود مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب ولحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وفي 19 يونيو الماضي، وصلت أولى طلائع القوات التركية إلى الدوحة، وأجرت أولى تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد، وشملت عرضًا بالدبابات العسكرية داخل الكتيبة، ووصل حتى الآن 6 دفعات من القوات التركية.

ومنتصف يوليو ، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استكمال نقل وحدة مدفعية مكونة من 28 عنصرًا من تركيا إلى قطر، في إطار مناورات عسكرية مشتركة.

كما وصلت فرقاطة تركية إلى ميناء "حمد" البحري، جنوب شرقي الدوحة، الإثنين الماضي، للانضمام إلى القوات التركية الموجودة في قطر، ويصل عدد أفراد الفرقاطة التركية "تي جي غي غوكوفا" إلى 214 فردًا.

يشار إلى أن البرلمان التركي سارع بالموافقة على مشروع قانون للتعاون في مجال التدريب العسكري والأمني مع قطر عقب قيام ومصر والإمارات والبحرين، بقطع علاقاتها مع الدوحة ، متهمة إياها بدعم "الإرهاب".ونفت قطر هذا الاتهام.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الخارجية الروسية: بدء منح تأشيرات روسيا لمواطني عدد من الدول العربية

    أخبار

  • مسجد "ليبرالي" ألماني هاجمته المؤسسات الدينية في وتركيا

    أخبار

  • وكالة روسية: مسارات تمويل داعش تمر عبر تركيا

    أخبار

  • الأناضول: الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يرفض لقاء وفد إسرائيل

    أخبار

إعلان

1d0cb8e602.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين