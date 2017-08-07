تعرف على أبرز مواد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات (فيديو جرافيك)

إعداد- نسمة فرج:

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، على القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي سبق أن أصدره مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق.

وينص القانون على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل".

وجاءت أبرز مواد قانون الهيئة كالتالي: