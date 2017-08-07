على سريرها.. مريضة تزور متحف النيل بأسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أجرت سيدة تعاني مرضًا سريريًا زيارة إلى متحف النيل بأسوان, وذلك لرغبتها الجارفة في زيارة هذا المتحف المتميز.

قال المهندس هشام فرغلي، مدير عام متحف النيل بأسوان، إن السيدة تدعى "روض حلمي" من مدينة كوم أمبو بأسوان، حضرت اليوم الأحد رفقة أسرتها والبالغ عددها 15 فردًا لزيارة المتحف، مضيفًا أنه عندما تم إبلاغه بظروفها المرضية حرص على استقبالها ودخولها بالسيارة ورافقها أثناء تفقدها إلى جميع مكونات المتحف.

وأكد فرغلي أن الإرادة القوية والمثابرة والإقبال على الحياة كانا الدافع القوي للسيدة رغم مرضها السريري على زيارة المتحف، حيث حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية معها، باعتبارها مثال وحافز التحدي. ​