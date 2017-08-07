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القاهرة: ضبط لحوم منافية للشريعة وأخرى تم صعقها بالكهرباء في حملة كبرى

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مصراوي Masrawy

القاهرة: ضبط لحوم منافية للشريعة وأخرى تم صعقها بالكهرباء في حملة كبرى

11:01 م الإثنين 07 أغسطس 2017

القاهرة: ضبط لحوم منافية للشريعة وأخرى تم صعقها بالكهرباء في حملة كبرى

القاهرة- (أ ش أ):

شن اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية، الاثنين، واحدة من أكبر حملات الرقابة على المواد الغذائية وذلك لمعاينة الوضع على الطبيعة بنفسه، شملت جميع متاجر ومنافذ بيع اللحوم والسلع الاستهلاكية وخاصة في الأماكن التي تشتهر ببيع اللحوم مثل منطقة عابدين.

وتمكنت الحملة من ضبط طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية.

وأشار عبد التواب، إلى أنه تم كذلك ضبط كميات من اللحوم تم صعقها بالكهرباء، لافتا إلى أن التاجر لم يكتف بفساد المنتجات بل يلجأ أيضا إلى غش المواطنين في تسويق لحوم منافية للشريعة.

وطالب اللواء محمد أيمن عبد التواب بتوجيه حملات التفتيش والرقابة على السلع الغذائية للأماكن الشعبية في الفترة المقبلة؛ وخاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك؛ لإحباط محاولات بعض التجار الذين يسوقون البضائع الفاسدة.

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Asha

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