السيسي يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت بشأن أزمة قطر

القاهرة- (أ ش أ):

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري، والشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح سلّم الرئيس السيسي، رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالجهود التي تقوم بها دولة الكويت في التعامل مع أزمة قطر.

وقال يوسف، إن وزير الخارجية الكويتي استعرض المساعي التي تبذلها بلاده في سبيل تعزيز وحدة الصف والتكاتف بين الدول العربية في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية، مؤكداً محورية دور مصر على صعيد العمل العربي المشترك باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

وأضاف أن الرئيس السيسي رحب بوزير الخارجية الكويتي، وطلب نقل تحياته لأمير دولة الكويت، معرباً عن تقديره للجهود التي يقوم بها على الساحة العربية وحرصه على تعزيز التضامن والتوافق العربي، كما أشاد أيضا بالمواقف المُقدّرة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إزاء مصر، والتي لن ينساها الشعب المصري.

وأوضح السفير علاء يوسف أن الاجتماع تناول آخر التطورات المتعلقة بأزمة قطر في ضوء المساعي التي تقوم بها الكويت على هذا الصعيد سعياً للحفاظ على وحدة الصف العربي، حيث أكد السيسي دعم مصر لهذه الجهود، مشيرا إلى ضرورة تجاوب قطر مع شواغل مصر والدول الخليجية الثلاث، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة القادمة.