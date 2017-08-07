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طارق شوقى يصدر قرارًا وزاريًا لدمج الطلاب ذوي الاعاقة البسيطة بالتعليم العام

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مصراوي Masrawy

طارق شوقى يصدر قرارًا وزاريًا لدمج الطلاب ذوي الاعاقة البسيطة بالتعليم العام

10:33 م الإثنين 07 أغسطس 2017

طارق شوقى يصدر قرارًا وزاريًا لدمج الطلاب ذوي الاعاقة البسيطة بالتعليم العام

كتبت-ياسمين محمد:

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريًا برقم 252 لسنة 2017، لدمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالتعليم العام .

وقالت إنجي مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة، في بيان، اليوم الاثنين، إن هذا القرار يعد خطوة في طريق الألف ميل كي يتمكن هؤلاء الأطفال من الحصول على حقوقهم ودمجهم داخل المجتمع.

وأضافت أن أهم ما جاء في بنود القرار هو توافق المقياس الذي يستخدم لتقييم الطالب كشرط لقبوله مع حالة الطالب مثل إجراء مقياس "كارز" على طلاب طيف التوحد فيه.

كما ذكرت هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، أن هذا القرار يحمل في طياته الأمل للعديد من الطلاب من هذه الفئة، وبه امتيازات عديدة للطالب والمعلم معًا.

ومن أبرز مواد القرار دخول المدارس الرسمية المتميزة للخدمة في مدارس الدمج، وكذلك إلغاء ختم الدمج.

وأشارت هالة عبد السلام إلى أن الإدارة المركزية للتربية الخاصة تستعد لدخول عام 2018، عامًا لذوي الإعاقة بمزيد من الأمل لكل الطلاب ذوي الاعاقة.

وعلى صعيد آخر صرح د أحمد آدم مدير عام تنمية التربية الخاصة، أن القرار وضع لأول مرة ضوابط العمل للمعلم وجعل حصص غرفة المصادر تحتسب من نصابه القانوني كما أتاح لمن حصل على التدريب المعتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين صرف حافز بنسبة 25% ة من أساسي المرتب.

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