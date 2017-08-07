العثور على أجزاء جديدة لـ "جثة" الوراق بجوار مترو المنيب

كتب -محمد شعبان:

أكد مصدر أمني مسئول بمديرية أمن الجيزة، أن قوات الشرطة عثرت مساء اليوم الاثنين، على حقيبة بلاستيك بجوار محطة مترو المنيب، وبفحصها تبين أن بداخلها أحشاء داخلية ومقعد لجثة.

وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريح لمصراوي، أن الفحص الأولي يُشير إلى أن تلك الأحشاء والمقعد للجثة التي عُثر عليها مُقطعة إلى أجزاء داخل حقائب بلاستيكية بمنطقة الوراق صباح اليوم، لافتًا إلى أنه تم إرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي للتوصل إلى هويتها.

وأسفرت المناظرة التي أجراها حسين عامر، وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة، عن أن الجثة لرجل مقسمة لأجزاء، عبارة عن الصدر، والبطن معبأة داخل كيس بلاستيك، وكيس آخر يحتوي على اليدين، وكيس ثالث يحتوي على رجل واحدة، وتبين عدم وجود رأس ورقبة، والرجل الثانية مفقودة.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لكشف هويته، ولبيان أسباب الوفاة.

كانت كشفت تحريات مباحث الجيزة، بقيادة اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن ملابسات العثور على أشلاء أدمية بمنطقة الوراق؛ حيث تبين إنها جثة مقسمة لأجزاء بدون رأس.

البداية عندما تلقي قسم شرطة الوراق بلاغاً بالعثور على أجزاء جثة ملقاه بأحد الشوارع داخل أكياس بلاستيكية، وبإخطار اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة أمر بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف غموض وملابسات الجريمة وهوية القتيل والجاني والدافع وراء الجريمة.

وانتقل رجال المباحث برئاسة العميد أيمن الحمزاوي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، والعميد عمرو حافظ مأمور قسم الوراق، إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة داخل 3 أكياس بلاستيكية ملقاة بشارع ترعة السواحل وبداخلها اجزاء ادمية لرجل مقسمة إلى ثلاث أجزاء جزع وقدمين ويدين، والرأس مفصولة، ولم يتم العثور عليها بين الأشلاء.

وأمر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.