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مسؤول أوروبي: أتوقع وقف المساعدات الأوربية لتركيا

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مصراوي Masrawy

مسؤول أوروبي: أتوقع وقف المساعدات الأوربية لتركيا

10:48 م الإثنين 07 أغسطس 2017

مسؤول أوروبي: أتوقع وقف المساعدات الأوربية لتركيا

مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية جونتر أوتينج

بروكسل - (أ ش أ):

توقع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية جونتر أوتينجر وقف المساعدات المالية الضخمة التي تُمنح لتركيا بسبب حملة القمع التي تشنها حكومتها ضد المعارضين.

وقال أوتينجر - في تصريحات أوردتها قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الإثنين: "إن المساعدات الأوروبية التي تُقدر بنحو 4.3 مليار يورو - أي ما يعادل 5.1 مليار دولار - تهدف إلى جعل تركيا أقرب من أوروبا، حيث تتضمن هذه المساعدات تمويل برامج تدريب للقضاة والمدعين، ومن المفترض أن تستمر حتى نهاية عام 2020.

وأضاف المفوض الأوروبي أنه في ضوء التطورات السياسية الراهنة التي تشهدها تركيا، لا أتخيل أنه يمكن الاستمرار في تمويل مثل هذه البرامج الأوروبية.

جدير بالذكر أن تركيا طردت عدة آلاف من القضاة والمدعين المشتبه في صلتهم برجل الدين والمعارض المقيم بالولايات المتحدة فتح الله جولن في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي جرت في منتصف العام الماضي، حيث وصل العدد الإجمالي لمن تم إلقاء القبض عليهم - حتى الآن - إلى حوالي 50 ألف شخص.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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