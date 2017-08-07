"الخارجية الفلسطينية" تنفي توسطها في أزمة السفارة الإسرائيلية بالأردن

رام الله - (أ ش أ):

نفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جملة وتفصيلا الخبر الصحفي الصادر عما تسمى صحيفة "إسرائيل هيوم" اليوم الإثنين، التي تزعم من خلاله أن هناك جهودا تُبذل من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية مع السفارة الأردنية في تل أبيب ووزارة الخارجية الإسرائيلية من أجل إيجاد مخرج وحل لأزمة السفارة الإسرائيلية في عمّان، لوجود ضغوطات من رجال الأعمال الأردنيين والفلسطينيين الذين تضررت مصالحهم جراء إغلاق تلك السفارة".

واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان، هذا الخبر الصحفي عارٍ عن الصحة تماما، كما اعتبرته خبرًا مدسوسًا ومسيئا ومشبوها يهدف إلى الإساءة للوزارة ورصيدها الوطني ودورها الدبلوماسي وخلق بلبلة لدى الرأي العام العربي والفلسطيني".

واستغربت الوزارة قيام بعض وكالات الأنباء نقل الخبر غير الصحيح ونشره، دون التدقيق في تلك المعلومات المشبوهة أو حتى الرجوع للوزارة، كإجراء مهني بديهي للتأكد من الخبر، مطالبة كافة وسائل الإعلام بتحرّي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتحلي بالمسؤولية الوطنية، قبل إشاعة أية أخبار كاذبة وغير صحيحة.