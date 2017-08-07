الحزب الموريتاني الحاكم: نجاح الاستفتاء صمام أمان للديمقراطية

نواكشوط - (أ ش أ):

اعتبر سيدي محمد ولد محم رئيس الحزب الموريتاني الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية أن نجاح التعديلات الدستورية يشكل صمام أمان للشعب والديموقراطية.

وأكد - في بيان مساء الإثنين - أنه على ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ الدستورية التي أقرها الشعب الموريتاني عبر استفتاء نزيه ستكون صمام أمان للشعب وللديمقراطية ولمشروع النهضة والتنمية وإعادة التأسيس الذي يقوده الرئيس المؤسس محمد ولد عبد العزيز.

وأشار ولد محمد إلى أن التعديلات الدستورية حققت "نجاحاً كبيراً"، ما اعتبر أنه يظهر ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺭﺍﺀ خياراته ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ".