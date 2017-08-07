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السعودية ترحب بالحجاج.. وتوجيهات ملكية لضمان أمنهم

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مصراوي Masrawy

ترحب بالحجاج.. وتوجيهات ملكية لضمان أمنهم

10:36 م الإثنين 07 أغسطس 2017

السعودية ترحب بالحجاج.. وتوجيهات ملكية لضمان أمنهم

السعودية ترحب بالحجاج

جدة - (أ ش أ):

أعلن نائب عاهل المملكة السعودية الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ترحيب المملكة العربية السعودية بحجاج بيت الله الحرام، مؤكدًا أنه تم التوجيه لجميع الجهات الحكومية والأهلية بالمملكة ببذل كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة وأمن وأمان.

جاء ذلك خلال كلمة نائب العاهل السعودي، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء السعودي بمدينة جدة، حيث أكد حرص العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين على تقديم مختلف الخدمات الجليلة لحجاج بيت الله الحرام، والعمل على المزيد من تطويرها والارتقاء بها عاماً بعد عام، انطلاقاً من مسؤولية المملكة السعودية الكبيرة تجاه هذه الرسالة العظيمة شرف خدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وقاصديها من ضيوف الرحمن الذين يفدون من جميع دول العالم.

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