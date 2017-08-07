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السفير السعودي بكابول: المملكة تمتلك أدلة على دعم قطر لـ"طالبان"

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مصراوي Masrawy

السفير السعودي بكابول: المملكة تمتلك أدلة على دعم قطر لـ"طالبان"

10:35 م الإثنين 07 أغسطس 2017

المملكة تمتلك أدلة على دعم قطر لـطالبان

كابول - (أ ش أ):

اتهم القائم بالأعمال في السفارة بكابول مشاري الحربي، قطر بدعم حركة طالبان في أفغانستان والمجموعات الإرهابية الأخرى، الأمر الذي دفع البلاد إلى مزيد من الحرب.

وأكد الحربي - في تصريحات أوردتها قناة "العربية" ، الإثنين: "امتلاك السعودية لأدلة على دعم قطر لحركة طالبان الأفغانية، وغيرها من التنظيمات الإرهابية الأخرى في المنطقة.

وقال الحربي إن السعودية وبعض دول الخليج الأخرى تبنت موقفا مناهضا للإرهاب لضمان سلامة شعبها وأمنها، معتبرا أن مكتب طالبان في قطر يعمل خارج اختصاصاته السياسية.

وأكد الحربي أن بلاده تعتبر حركة طالبان تنظيمًا معاديًا للحكومة الأفغانية.

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مصراوي Masrawy

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