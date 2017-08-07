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طائرات أمريكية تقصف قوات "الحشد الشعبي" عند الحدود العراقية السورية

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مصراوي Masrawy

طائرات أمريكية تقصف قوات "الحشد الشعبي" عند الحدود العراقية السورية

10:31 م الإثنين 07 أغسطس 2017

ارشيفية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت "كتائب سيد الشهداء" إحدى تشكيلات الحشد الشعبي العراقي، سقوط قتلى وجرحى في عناصرها بقصف جوي أمريكي قرب الحدود العراقية السورية.

وقالت الكتائب - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" ، الإثنين: "بعد أن أعلنت القوات الأمريكية أن الحدود العراقية السورية خط أحمر لا يجب لقوات الحشد الشعبي أو غيره الاقتراب منه، قامت هذه القوات الآثمة بقصف شديد لمواقع مجاهدي كتائب سيد الشهداء في خط هذه الحدود غربي العراق"، على حد قولها.

كما حملت الكتائب الجيش الأمريكي عواقب القصف، داعية العراقية إلى فتح تحقيق كبير.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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