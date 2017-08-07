طائرات أمريكية تقصف قوات "الحشد الشعبي" عند الحدود العراقية السورية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت "كتائب سيد الشهداء" إحدى تشكيلات الحشد الشعبي العراقي، سقوط قتلى وجرحى في عناصرها بقصف جوي أمريكي قرب الحدود العراقية السورية.

وقالت الكتائب - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، الإثنين: "بعد أن أعلنت القوات الأمريكية أن الحدود العراقية السورية خط أحمر لا يجب لقوات الحشد الشعبي أو غيره الاقتراب منه، قامت هذه القوات الآثمة بقصف شديد لمواقع مجاهدي كتائب سيد الشهداء في خط هذه الحدود غربي العراق"، على حد قولها.

كما حملت الكتائب الجيش الأمريكي عواقب القصف، داعية الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق كبير.