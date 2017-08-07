بالأسماء.. مدير أمن كفر الشيخ يعتمد الحركة الداخلية للضباط

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حركة التنقلات والتعيينات الداخلية لرؤساء المباحث على مستوى المراكز والأقسام الشرطة والإدارات المختلفة، بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ.

تضمنت الحركة نقل المقدم إسلام البدوي رئيس مباحث التموين للعمل رئيسًا لمباحث مركز شرطة الرياض، والرائد هشام راشد وكيل مباحث التموين للعمل رئيسًا لمباحث مركز شرطة قلين، والرائد محمد صادق رئيس مباحث مركز شرطة بيلا للعمل رئيسًا لمباحث قسم أول كفر الشيخ.

ونقل الرائد رامي عبد الصمد شرف الدين رئيس مباحث قسم شرطة دسوق للعمل رئيسًا لمباحث مركز شرطة كفر الشيخ، والرائد محمد عبد العاطي رئيس مباحث مركز كفر الشيخ للعمل رئيسًا لمباحث قسم ثان كفر الشيخ، والرائد فتحي رزق مفتش بفرع البحث الجنائي بالحامول للعمل رئيسًا لمباحث مركز الحامول.

كما شملت الحركة نقل الرائد هشام السمادوني رئيس مباحث مركز شرطة دسوق للعمل رئيسًا لمباحث قسم دسوق، والرائد عمرو علام رئيس مباحث مركز مطوبس للعمل رئيسًا لمباحث مركز دسوق، والرائد محمد أبو الخير رئيس مباحث مركز الحامول للعمل رئيسًا لمباحث مركز البرلس، والرائد محمد عبد العاطي رئيس مباحث مركز البرلس للعمل رئيسًا لمركز شرطة بيلا.

كما جرى نقل الرائد حازم أبو السعد للعمل رئيسًا لمباحث مركز مطوبس، والرائد حمدي أبو رية مفتش بفرع البحث الجنائي بدسوق للعمل رئيسًا لمباحث مركز شرطة سيدي سالم، والنقيب محمد قطاطو معاون مباحث مركز شرطة سيدي سالم للعمل رئيسًا لمباحث قسم شرطة بيلا، والنقيب ضياء راشد معاون مباحث قسم شرطة بيلا للعمل رئيسًا لمباحث مركز فوة.

وشملت الحركة تعيين الرائد صلاح الذكير رئيسًا لمباحث المرور، والنقيب أحمد مصطفى عمر وكيلاً لمباحث المرور، والمقدم محمد دومة رئيسًا لمباحث التموين، والرائد مصطفى منيسي رئيسًا لمباحث المصنفات الفنية، والرائد محمد عماد رئيسًا لمباحث مكافحة المخدرات، والرائد عمرو الشراكي رئيسًا لمباحث رعاية الأحداث، والرائد أحمد زعلوك رئيسًا لمباحث مكافحة جرائم الآداب العامة.