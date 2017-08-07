بالأسماء.. الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

اعتمد مدير أمن الدقهلية اللواء أيمن الملاح، اليوم الإثنين، حركة تنقلات داخلية لضباط الشرطة، شملت تولي العميد أكرم علام مأمورية قسم شرطة ثان المنصورة، والعميد هشام عثمان فهيم مأمورية مركز ميت غمر، والعميد فتحي الصاوي مأمورية مركز بلقاس، والعميد محمد سعد مأمورية مركز شرطة بني عبيد.

كما تم ندب العميد فايق الزكي مأمورًا لمركز تمي الأمديد، والعميد مهدي محمد مأمورًا لمركز شرطة أجا، والعميد حسام عبد الحميد مديرًا لشرطة المرافق، والعميد جهاد الشربيني مأمورًا لمركز طلخا، والعميد إيهاب شبانة مأمورًا لمركز ميت غمر، والعقيد صلاح جاويش نائبًا لمأمور قسم ثاني.

وتضمنت حركة المباحث نقل المقدم أحمد الجميلي رئيس مباحث قسم أول المنصورة إلى إدارة البحث الجنائي، والرائد أحمد فريد رئيس مباحث قسم ميت غمر إلى رئيس مباحث مركز السنبلاوين، والرائد أبو العزم فتحي رئيس مباحث السنبلاوين إلى قسم أول المنصورة.

وعُين الرائد أحمد فتحي صالح رئيسًا لمباحث الستاموني، والرائد أبو العزم فتحي منصور رئيسًا لمباحث قسم أول المنصورة، والرائد أحمد توفيق رئيسًا لمباحث مركز المنصورة، والرائد حسام عبد المنعم رئيسًا لمباحث مركز بلقاس، والرائد أحمد الشورى رئيسًا لمباحث الجمالية، والنقيب أحمد لطفي رئيسًا لمباحث الكردي، والنقيب أحمد الشارود رئيسًا لمباحث قسم ميت غمر، والرائد محمد الأرضي رئيسًا لمباحث مركز شربين، والرائد محمد عزام السباعي رئيسًا لمباحث أجا، والرائد أحمد النجار رئيسًا لمباحث بني عبيد، والنقيب محمد الهلالي رئيسًا لمباحث المطرية، والنقيب محمد هيت معاونًا لمباحث مركز المنصورة.

كما تم تجديد الثقة في كل من المقدم محمد الحسيني رئيسًا لمباحث مركز ميت غمر، والرائد أحمد مروان شبانة رئيسًا لمباحث مركز طلخا، والرائد محمد مطر رئيسًا لمباحث قسم ثان المنصورة، والرائد أحمد السادات مصطفى رئيسًا لمباحث دكرنس، والرائد إسلام صقر رئيسًا لمباحث منية النصر، والرائد أحمد فتح الله رئيسًا لمباحث تمى الأمديد، والرائد حمدى الطنبولي رئيسًا لمباحث المنزلة، والرائد أحمد المهدي رئيسًا لمباحث نبرو، والرائد محمد يحيى رئيسًا لمباحث قوات الأمن، والرائد عمرو علي بقسم العمليات، والرائد مصطفى منيسي بقسم العمليات، والمقدم محمد رفعت رئيسًا لقسم التحريات.

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