النيابة تحقق في مصرع 3 أطفال اختناقًا داخل سيارة بالوادي الجديد

الخارجة - أ ش أ:

بدأت النيابة العامة بالوادى الجديد التحقيق في مصرع 3 أطفال خنقا داخل سيارة بمدينة موط بمركز الداخلة.

كان اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد تلقى إخطارًا بوصول 3 أطفال جثث هامدة إلى مستشفى الداخلة المركزي وأنه بالفحص الطبي تبين وفاتهم نتيجة الاختناق لاحتجازهم داخل سيارة مغطاة، ما تسبب في اختناق الأطفال الثلاثة وهم رحمة محمود حسن 4 سنوات وأسماء سالم حماد 8 سنوات وشقيقها محمد سالم حماد 7 سنوات.

أكدت المعاينة الأولية لرجال المباحث للحادث، أن وفاة الأطفال الثلاثة وقعت منذ أكثر من 3 ساعات، داخل سيارة ملاكي كانت متوقفة أسفل منزل مالكها بمنطقة "الحوتية" بمدينة موط وذلك نتيجة دخول الأطفال الثلاثة خلسة إلى السيارة التي أغلقت أبوابها "أوتوماتيكيًا" عليهم.​