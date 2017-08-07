كل ما تريد معرفته عن جائزة «ذا بيست»

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بدأ العد التنازلي ليوم توزيع جوائز الفيفا والذي سيقام في لندن يوم 23 أكتوبر المقبل، لمعرفة اللاعب الأفضل في العالم، ونستعرض في السطور التالية أبرز ملامح ذلك اليوم:

الجوائز

سيتم توزيع 9 جوائز خلال هذا اليوم وهي أفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعبة في العالم، وأفضل مدرب في العالم لفرق الرجال، وأفضل مدرب في العالم لفرق السيدات، أفضل حارس مرمى في العالم، جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، جائزة اللعب النظيف، جائزة أفضل جماهير، تشكيل أفضل 11 لاعب في العالم.

حاملون اللقب

شهد حفل النسخة الماضية والذي أقيم يوم 9 يناير الماضي في زيوريخ توزيع 8 جوائز، حيث تشهد احتفالية هذا العام تقديم جائزة أفضل حارس في العالم للمرة الأولى.

وحصل العام الماضي كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب وحصلت كارلي لويد على جائزة أفضل لاعبة وحصل كلاوديو رانيري على جائزة أفضل مدرب لفرق الرجال وحصلت سيلفيا نيد على جائزة أفضل مدربة لفرق السيدات.

وحصل موهد فايز سوبري على جائزة بوشكاش وحصل فريق أتلتيكو ناسيونال على جائزة اللعب النظيف، فيما تشارك جماهير ليفربول وبروسيا دورتموند في جائزة أفضل جماهير، وأتى تشكيل أفضل 11 لاعب في العالم كالأتي:

مانويل نوير- داني ألفيس- جيرارد بيكيه- سيرجيو راموس- مارسيلو- لوكا مودريتش- توني كروس- أندريس إنيستا- ليونيل ميسي- لويس سواريز- كريستيانو رونالدو

عملية التصويت

في حفل العام الماضي حصلت الجماهير على فرصة التصويت في عملية الاختيار من خلال التوصيت على موقع الفيفا وهو الأمر الذي سيستمر هذا العام أيضا، وسيتم الإعلان عن المرشحين للجوائز يوم 17 أغسطس المقبل، وسيتم تقسيم عملية التصويت التي ستجرى في الفترة ما بين يومي 21 أغسطس و7 ستمبر كالأتي:

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- 25% لكباتن المنتخبات الوطنية

- 25% لمدربي المنتخبات الوطنية

- 25% لوسائل الإعلام (سيتم اختيار 200 صحفي يمثلون القارات الست)

- 25% للجماهير

وسيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين للجوائز في شهر سبتمبر، على أن يتم اختيار الفائز بجائزة بوشكاش وجائزة الجماهير عبر تصويت الجماهير فقط بعد أن يتم اختيار قائمة المرشحين من خلال لجنة مختصة.

وسيتم التصويت على جائزة أفضل حارس في العالم وجائزة اللعب النظيف من قبل لجنة من الخبراء فقط، بينما سيتم اختيار أفضل 11 لاعب في العالم من خلال تصويت ألاف اللاعبين المحترفين حول العالم.

الجائزة

تغلف جائزة ذا بيست بمادة البلاتين، وتم تصميمها من قبل الفنانة الكرواتية أنا بابيتش كاتيسيتش من خلال منح الجنسين نفس الجائزة التي تشبه كثيرًا كأس العالم، ويبلغ وزن الجائزة 6,4 كجك وطولها 310 ملمم.

المدينة الحاضنة

احتضنت مدينة زيوريخ حفل العام الماضي بإعتبارها المدينة التي يتواجد فيها مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم وهي المدينة التي احتضنت بشكل دائم جميع حفلات تسليم الجوائز السابقة، بينما ستحتضن لندن حفل هذا العام بإعتبارها المدينة التي شهدت تدوين أول قوانين كرة القدم في عام 1863، كما بدأت فيها الشكل الحديث لكرة القدم.