مصرع 12 شخصًا في إطلاق نار عشوائي بالكونغو الديمقراطية

كينشاسا - (أ ش أ):

ذكر راديو "صوت أمريكا" أن 12 شخصًا لقوا مصرعهم، الإثنين، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، إثر إطلاق نار بشكل عشوائي في المنطقة المحيطة بالسجن المركزي في المدينة.

وأوضح الراديو أن الشرطة الكونغولية اتهمت جماعة "باندو دايا مايلا" الانفصالية بالمسئولية عن أعمال العنف في المدينة، حيث قامت عناصر الجماعة، في شهر مايو الماضي، باقتحام السجن المركزي في كينشاسا، وتمكنت من تحرير زعيمها وعشرات المعتقلين الآخرين.

ويحذر المراقبون من احتمالات عودة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الحرب الأهلية من جديد، وذلك في ضوء تصاعد أعمال العنف، حيث بدأت الحرب الأهلية السابقة - التي دامت نحو عشرة أعوام - في أواخر تسعينيات القرن الماضي؛ وأسفرت عن مصرع أكثر من مليون شخص.