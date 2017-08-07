أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مصرع 12 شخصًا في إطلاق نار عشوائي بالكونغو الديمقراطية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع 12 شخصًا في إطلاق نار عشوائي بالكونغو الديمقراطية

10:29 م الإثنين 07 أغسطس 2017

مصرع 12 شخصًا في إطلاق نار عشوائي بالكونغو الديمقراطية

إطلاق نار عشوائي بالكونغو الديمقراطية

كينشاسا - (أ ش أ):
ذكر راديو "صوت أمريكا" أن 12 شخصًا لقوا مصرعهم، الإثنين، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، إثر إطلاق نار بشكل عشوائي في المنطقة المحيطة بالسجن المركزي في المدينة.

وأوضح الراديو أن الشرطة الكونغولية اتهمت جماعة "باندو دايا مايلا" الانفصالية بالمسئولية عن أعمال العنف في المدينة، حيث قامت عناصر الجماعة، في شهر مايو الماضي، باقتحام السجن المركزي في كينشاسا، وتمكنت من تحرير زعيمها وعشرات المعتقلين الآخرين.

ويحذر المراقبون من احتمالات عودة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الحرب الأهلية من جديد، وذلك في ضوء تصاعد أعمال العنف، حيث بدأت الحرب الأهلية السابقة - التي دامت نحو عشرة أعوام - في أواخر تسعينيات القرن الماضي؛ وأسفرت عن مصرع أكثر من مليون شخص.

هذا المحتوى من

7eca100909.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار على كنيسة بنيجيريا

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • سكاي نيوز: طاقم السفارة الإسرائيلية بالأردن يعود إلى إسرائيل

    أخبار

  • أنباء عن إطلاق نار في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان ""

    أخبار

إعلان

43f69ba355.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)