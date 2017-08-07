أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مساعد وزير الداخلية السعودي: حريصون على تقديم أفضل الخدمات لـ"ضيوف الرحمن"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مساعد وزير الداخلية السعودي: حريصون على تقديم أفضل الخدمات لـ"ضيوف الرحمن"

10:24 م الإثنين 07 أغسطس 2017

مكة المكرمة - (أ ش أ):

أكد مساعد وزير الداخلية السعودي لشئون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني أهمية المضي قدماً لتحقيق رؤية القيادة لتوفير الأمن والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي، وأهمية استشعار خصوصية المكان والزمان وحقوق ضيوف بيت الله الحرام انطلاقاً من توجيهات قادة هذه البلاد وأهمية القرب من العاملين وحثهم على تقديم أفضل خدمه لضيوف بيت الله الحرام كلاً في مجاله وموقعه.

جاء ذلك خلال ترأس القحطاني، الإثنين، الاجتماع الأول لقادة قوات أمن الحج لهذا العام، الذي عقد بمقر الأمن العام بمنى بحضور قادة قوات أمن الحج.

وأشار إلى أهمية الاستعدادات المبكرة التي تبذل من الأمن العام ممثلة في قيادة قوات أمن الحج ليكون موسم الحج ناجحاً بمراحله كافة، في ظل اكتمال تواجد كافة القوات المشاركة في مهمة الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشيداً بالتفصيلات التي تم تضمينها في خطط أمن الحج هذا العام الأمر الذي يكفل الوصول إلى حج ناجح وبما يتوافق مع النجاحات التي تحققت على الصعيد الأمني.

من جهته، قال قائد قوات أمن الحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، إن رجال الأمن جنود مجندة ورسل سلام لقوافل الحجاج الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة من مشارق الأرض ومغاربها.

وفي ختام الاجتماع قدّم كل قائد ايجازًا مختصرًا عن طبيعة مهامه وخطط عمله.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مكة المكرمة تحتضن المؤتمر الإسلامي للأوقاف في أكتوبر المقبل

    أخبار

  • وزير الخارجية القطري: لم نسيّس الحج.. وبيان المنامة حفل بتناقضات عديدة

    أخبار

  • وزير أردني سابق: استهداف الحوثيين لمكة المكرمة دليل على زيف شعاراتهم

    أخبار

  • التحالف العربي يشن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين بصنعاء

    أخبار

إعلان

81a475d676.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد