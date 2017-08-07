مساعد وزير الداخلية السعودي: حريصون على تقديم أفضل الخدمات لـ"ضيوف الرحمن"

مكة المكرمة - (أ ش أ):

أكد مساعد وزير الداخلية السعودي لشئون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني أهمية المضي قدماً لتحقيق رؤية القيادة لتوفير الأمن والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي، وأهمية استشعار خصوصية المكان والزمان وحقوق ضيوف بيت الله الحرام انطلاقاً من توجيهات قادة هذه البلاد وأهمية القرب من العاملين وحثهم على تقديم أفضل خدمه لضيوف بيت الله الحرام كلاً في مجاله وموقعه.

جاء ذلك خلال ترأس القحطاني، الإثنين، الاجتماع الأول لقادة قوات أمن الحج لهذا العام، الذي عقد بمقر الأمن العام بمنى بحضور قادة قوات أمن الحج.

وأشار إلى أهمية الاستعدادات المبكرة التي تبذل من الأمن العام ممثلة في قيادة قوات أمن الحج ليكون موسم الحج ناجحاً بمراحله كافة، في ظل اكتمال تواجد كافة القوات المشاركة في مهمة الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشيداً بالتفصيلات التي تم تضمينها في خطط أمن الحج هذا العام الأمر الذي يكفل الوصول إلى حج ناجح وبما يتوافق مع النجاحات التي تحققت على الصعيد الأمني.

من جهته، قال قائد قوات أمن الحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، إن رجال الأمن جنود مجندة ورسل سلام لقوافل الحجاج الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة من مشارق الأرض ومغاربها.

وفي ختام الاجتماع قدّم كل قائد ايجازًا مختصرًا عن طبيعة مهامه وخطط عمله.