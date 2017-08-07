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مسؤول أفغاني: إرهابيون يحتجزون 150 عائلة شمالي البلاد

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مصراوي Masrawy

مسؤول أفغاني: إرهابيون يحتجزون 150 عائلة شمالي البلاد

10:17 م الإثنين 07 أغسطس 2017

مسؤول أفغاني: إرهابيون يحتجزون 150 عائلة شمالي البلاد

ارشيفية

كابول - (أ ش أ):

أعلن حاكم ولاية سريبول الأفغانية محمد ظاهر، الإثنين، أن إرهابيين يحتجزون نحو 150 عائلة في منطقة ميرزا أولنج بشمال أفغانستان، وسط مخاوف من الإقدام على تصفيتهم.

وأوضحت قناة "روسيا اليوم" أن الأفغانية أصدرت أوامر للقوات الأمنية، الأحد، للتحرك من أجل إعادة السيطرة على منطقة ميرزا أولنج، ردًا على المجزرة التي نفذها أعضاء من حركة طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابي، حيث أعدما نحو 40 مدنيًا رميًا بالرصاص.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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