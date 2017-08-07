مسؤول أفغاني: إرهابيون يحتجزون 150 عائلة شمالي البلاد
مسؤول أفغاني: إرهابيون يحتجزون 150 عائلة شمالي البلاد
10:17 م الإثنين 07 أغسطس 2017
ارشيفية
كابول - (أ ش أ):
أعلن حاكم ولاية سريبول الأفغانية محمد ظاهر، الإثنين، أن إرهابيين يحتجزون نحو 150 عائلة في منطقة ميرزا أولنج بشمال أفغانستان، وسط مخاوف من الإقدام على تصفيتهم.
وأوضحت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن الحكومة الأفغانية أصدرت أوامر للقوات الأمنية، الأحد، للتحرك من أجل إعادة السيطرة على منطقة ميرزا أولنج، ردًا على المجزرة التي نفذها أعضاء من حركة طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابي، حيث أعدما نحو 40 مدنيًا رميًا بالرصاص.
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