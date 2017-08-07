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الجيوشي: بدء تطبيق منظومة مناهج "الجدارات المهنية" بالتعليم الفني عام 2018- 2019

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مصراوي Masrawy

الجيوشي: بدء تطبيق منظومة مناهج "الجدارات المهنية" بالتعليم الفني عام 2018- 2019

10:26 م الإثنين 07 أغسطس 2017

الدكتور أحمد الجيوشي

كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، الاجتماع الدوري مع شركاء التنمية؛ للاطمئنان على التنسيق بين الجهود المبذولة في المشروعات التنموية الجاري تنفيذها؛ لتطوير منظومة التعليم الفني بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين.

ووفقا لبيان صحفي، اليوم الاثنين، حضر الاجتماع ممثلي كل من: هيئة GIZ الألمانية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ومشروع دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET2، وممثلو وزارتي الصناعة والتعاون الدولى، وقيادات من قطاع التعليم الفني.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه تلك المشروعات، وسبل معالجتها، خاصة أن هناك التزام زمني للبدء في تحويل برامج التدريس الخاصة بالإرشاد والتوجيه الوظيفى، وريادة الأعمال إلى برامج دراسية في العام الدراسى 2018/2019.

وكذلك البدء في تطبيق منظومة المناهج الجديدة المبنية على أسلوب الجدارات المهنية المرجعية في العام الدراسي 2018/2019، بكل ما يتطلبه ذلك من تدريب للمعلمين وتجهيز للإمكانيات المادية والبشرية.

وأشار الجيوشي إلى أنه سيتم عرض المشروعات على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع جارٍ إعداده.

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