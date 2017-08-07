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"الأطباء" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وكيل صحة الغربية

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"الأطباء" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وكيل صحة الغربية "الأطباء" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وكيل صحة الغربية

مصراوي Masrawy

"الأطباء" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وكيل صحة الغربية

10:18 م الإثنين 07 أغسطس 2017

كتب - أحمد جمعة:

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، تكليف المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ سب وقذف وتشهير للنائب العام ضد محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وقالت النقابة، في بيان اليوم الاثنين، إن "ذلك يأتي نظرًا لتصريحاته المسيئة والمهينة للأطباء".

وأدلى وكيل صحة الغربية بتصريحات هاجم فيها الأطباء، الأمر الذي استدعى تدقيم شكاوي ضده في النقابة.

كما قررت هيئة المكتب إحالة "شرشر" للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة.

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