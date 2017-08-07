ننشر تفاصيل حركة تنقلات ضباط الشرطة في الشرقية

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اعتمد اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة اليوم الاثنين.

وشملت الحركة تعيين الرائد أسامة العطار، رئيسا لمباحث مركز فاقوس، والرائد أحمد غازي، رئيسا لمباحث قسم أول العاشر، والرائد نبيل غيث، رئيسا لمباحث مركز بلبيس، والرائد عبدالمنعم علاء، رئيسا لمباحث قسم بلبيس، والرائد محمد المختار، رئيسا لمباحث قسم فاقوس، والنقيب محمود كمال، رئيسا لمباحث الحسينية، والنقيب أحمد سليم، رئيسًا لمباحث أولاد صقر، والنقيب محمد ثروت، رئيسًا لمباحث صان الحجر، والنقيب محمد عبدالعزيز، رئيسا لمباحث الصالحية، والنقيب مصطفي بليغ، رئيسا لمباحث الإبراهيمية، والنقيب محمد فؤاد، رئيسا لمباحث قسم شرطة مشتول السوق، والنقيب علي عرفة رئيسا لمباحث مركز شرطة أبوحماد، والمقدم جاسر زايد رئيسا لفرع الجنوب، والمقدم شريف حمادة، رئيسا لفرع الشمال.

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كما تم التجديد لكل من العقيد ياسر فاروق رئيسا لفرع الشرق، والعقيد محمد هلال رئيسا لفرع العاشر من رمضان، والرائد حسين أبو فول رئيسا، لمباحث قسم أول الزقازيق، والرائد عصام عتيق، رئيسا لمباحث قسم ثاني الزقازيق، والرائد أشرف ضيف، رئيسا لمباحث مركز شرطة الزقازيق، والرائد أحمد حسن، رئيسا لمباحث منيا القمح، والرائد إيهاب زهو، رئيسا لمباحث ههيا، والرائد محمد فاضل، رئيسا لمباحث أبوكبير، والرائد إسلام عواد رئيسا لمباحث قسم ثاني العاشر، والرائد أحمد سامي، رئيسا لمباحث كفر صقر والرائد أحمد جلال، رئيسا لمباحث ديرب نجم.