35 كلباً مفترساً يثيرون رعب أهالي "العزبة البيضاء".. والشرطة تضبط مالكهم

كتب – فتحي سليمان:

ألقت الأجهزة الأمنية بالمرج، القبض على عاطل ونجله تقدم أهالي العزبة البيضاء، ببلاغات ضدهما إلى قسم الشرطة يتهمونهما بإثارة الذعر وعدم جواز تربية حيوانات مفترسة، وغير نظيفة وسط الوحدات السكنية.

وقال مصدر أمني إن 8 أشخاص تقدموا ببلاغات إلى المقدم محمود الأعصر رئيس مباحث قسم شرطة المرج، يتهمون فيه عاطل ونجله بتربية 35 كلباً مفترساً داخل شقة سكنية مملوكة له، ولا يأتي سوى كل يومين ليترك لهم ما يحتاجونه من الطعام.

وأشار الأهالي في بلاغهم إلى أن رائحة المنطقة باتت كريهة جدًا، وأن الكلاب تسبب إزعاجًا طوال الوقت بسبب ترك المشكو في حقه لهم بمدد تتجاوز اليومين والثلاثة في بعض الوقت.

واقتاد رجال المباحث صاحب الشقة إلى قسم الشرطة، وتحفظت القوة الأمنية على الكلاب المتواجدة داخل الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة، وتمت إحالتها إلى النيابة التي تولت التحقيقات.