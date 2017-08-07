أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

35 كلباً مفترساً يثيرون رعب أهالي "العزبة البيضاء".. والشرطة تضبط مالكهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

35 كلباً مفترساً يثيرون رعب أهالي "العزبة البيضاء".. والشرطة تضبط مالكهم

10:13 م الإثنين 07 أغسطس 2017

كتب – فتحي سليمان:

ألقت الأجهزة الأمنية بالمرج، القبض على عاطل ونجله تقدم أهالي العزبة البيضاء، ببلاغات ضدهما إلى قسم الشرطة يتهمونهما بإثارة الذعر وعدم جواز تربية حيوانات مفترسة، وغير نظيفة وسط الوحدات السكنية.

وقال مصدر أمني إن 8 أشخاص تقدموا ببلاغات إلى المقدم محمود الأعصر رئيس مباحث قسم شرطة المرج، يتهمون فيه عاطل ونجله بتربية 35 كلباً مفترساً داخل شقة سكنية مملوكة له، ولا يأتي سوى كل يومين ليترك لهم ما يحتاجونه من الطعام.

وأشار الأهالي في بلاغهم إلى أن رائحة المنطقة باتت كريهة جدًا، وأن الكلاب تسبب إزعاجًا طوال الوقت بسبب ترك المشكو في حقه لهم بمدد تتجاوز اليومين والثلاثة في بعض الوقت.

واقتاد رجال المباحث صاحب الشقة إلى قسم الشرطة، وتحفظت القوة الأمنية على الكلاب المتواجدة داخل الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة، وتمت إحالتها إلى النيابة التي تولت التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على مديري 7 شركات سياحية بتهمة النصب على راغبي أداء الحج

    أخبار

  • بـ"حيلة شيطانية".. مندوبا مبيعات وراء سرقة مكتب بريد "الخيام".. والأمن

    أخبار

  • ضبط كهربائي سرق الواح رصاص من مستشفى سرطان الأطفال

    أخبار

  • القبض على عاطل أطلق النار على 4 أشخاص في الساحل

    أخبار

إعلان

b2d2ea4c18.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد