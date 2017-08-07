أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزيرة الاستثمار: الوليد بن طلال سيضخ 800 مليون دولار في مشروعات تنموية

Google+ Print
وزيرة الاستثمار: الوليد بن طلال سيضخ 800 مليون دولار في مشروعات تنموية وزيرة الاستثمار: الوليد بن طلال سيضخ 800 مليون دولار في مشروعات تنموية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن لقائها مع الأمير السعودي الوليد بن طلال، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، كان ممتازًا للغاية، وكان هناك تجاوب لكل ما قدمته من عرض، وستظهر نتائج اللقاء قريبًا، لافتةً إلى أنه سيكون هناك مشاركة أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية خلال الفترة المقبلة.

أضافت نصر، خلال مداخلة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين، أن «بن طلال» أكد مشاركته في المشاريع الجديدة، مثل مدينتي العلمين والعاصمة الجديدة، موضحةً أنه كان حريصًا للغاية على المشاركة أيضًا في مبادرة لدعم الشباب، وأخرى للتمكين الاقتصادي للمرأة.

شاهد أيضا

تابعت أن «بن طلال» أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك الإصلاحات التشريعية، لافتةً إلى أنه سيضخ 800 مليون دولار في المشروعات التنموية داخل بشكل مبدئي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري