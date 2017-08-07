وزيرة الاستثمار: الوليد بن طلال سيضخ 800 مليون دولار في مشروعات تنموية

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قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن لقائها مع الأمير السعودي الوليد بن طلال، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، كان ممتازًا للغاية، وكان هناك تجاوب لكل ما قدمته من عرض، وستظهر نتائج اللقاء قريبًا، لافتةً إلى أنه سيكون هناك مشاركة أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية خلال الفترة المقبلة.

أضافت نصر، خلال مداخلة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين، أن «بن طلال» أكد مشاركته في المشاريع الجديدة، مثل مدينتي العلمين والعاصمة الجديدة، موضحةً أنه كان حريصًا للغاية على المشاركة أيضًا في مبادرة لدعم الشباب، وأخرى للتمكين الاقتصادي للمرأة.

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تابعت أن «بن طلال» أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك الإصلاحات التشريعية، لافتةً إلى أنه سيضخ 800 مليون دولار في المشروعات التنموية داخل مصر بشكل مبدئي.