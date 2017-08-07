مواجهة نارية بين مرتضى وعضو مجلس الصحفيين: «بيقولوا عليا جربان» (فيديو)

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دخل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في مشادة نارية على الهواء، مع محمد سعد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بعد اتهام الأخير لرئيس النادي الأبيض بمنع عدد كبير من الصحفيين من دخول النادي، بعد نشر حوار لأحمد سليمان المرشح أمامه لرئاسة القلعة البيضاء.

وعلق مرتضى على تلك الاتهامات، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الاثنين،من برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد على، على قناة الحدث اليوم، مشيرًا إلى أنه يتعرض لهجوم شديد من بعض الصحفيين قائلًا: «لما يتكتب عني إني جربان وبهرش ومجاري ضاربة، ده نقد؟».

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وقررت نقابة الصحفيين، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور، لمنعه مئات الصحفيين من أعضاء النادي وأسرهم من حقهم في دخول النادي، كما ستخاطب النقابة كافة الجهات الأمنية والإدارية المعنية لتمكينهم من دخول النادي.



