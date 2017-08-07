البدري يدرس الدفع بـ«متعب» أمام سموحة

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يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، الدفع بعماد متعب، مهاجم الفريق أساسيًا في مواجهة سموحة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

واتضح من خلال التدريبات الأخيرة تركيز الجهاز الفني على «متعب»، لاسيما في ظل غياب المغربي وليد أزارو عن المباراة لعدم قيده محليًا، وعدم اقتناع الجهاز بقدرات عمرو جمال، بسبب تذبذب مستواه.

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ودخل النادي الأهلي، في معسكر مغلق، مساء اليوم الإثنين، عقب انتهاء المران الجماعي، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.