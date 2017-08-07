أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

عبد العزيز: وزارة الرياضة ما زالت تسيطر على الأندية رغم القانون الجديد

Google+ Print
عبد العزيز: وزارة الرياضة ما زالت تسيطر على الأندية رغم القانون الجديد عبد العزيز: وزارة الرياضة ما زالت تسيطر على الأندية رغم القانون الجديد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن وزارته لديها حق التدخل في شؤون مجالس إدارات الأندية والاتحادات، في حالة وجود أى مخالفات باللائحة المالية.

وأضاف عبد العزيز، خلال لقائه بحلقة اليوم الاثنين، من برنامج «أصداء الملاعب»، الذي يعرض على قناة «النيل للرياضة»، أن كل ما يخص المال في الأندية يخص ، ووزارة الرياضة لديها كل الحق في التدخل وقد يصل الأمر لحل مجلس الإدارة.

شاهد أيضا

وتابع، وزراة الرياضة ما زال لها السيطرة الكاملة على جميع قرارات مجالس الإدارات وكل الأمور المالية، رغم إصدار قانون الرياضة الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون