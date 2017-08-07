عبد العزيز: وزارة الرياضة ما زالت تسيطر على الأندية رغم القانون الجديد

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قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن وزارته لديها حق التدخل في شؤون مجالس إدارات الأندية والاتحادات، في حالة وجود أى مخالفات باللائحة المالية.

وأضاف عبد العزيز، خلال لقائه بحلقة اليوم الاثنين، من برنامج «أصداء الملاعب»، الذي يعرض على قناة «النيل للرياضة»، أن كل ما يخص المال في الأندية يخص الحكومة، ووزارة الرياضة لديها كل الحق في التدخل وقد يصل الأمر لحل مجلس الإدارة.

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وتابع، وزراة الرياضة ما زال لها السيطرة الكاملة على جميع قرارات مجالس الإدارات وكل الأمور المالية، رغم إصدار قانون الرياضة الجديد.