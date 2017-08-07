محامي الأهلي: لهذه الأسباب تم التحفظ علي أموال النادي في صفقة رمضان صبحي

التحرير

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كشف ياسر فتحي المستشار القانوني لشركة الأهلي للأعلام والمحامي الدولي تفاصيل هامة حول ما يتعلق بالتحفظ علي مستحقات الأهلي المالية في صفقة رمضان صبحي لدى نادي ستوك سيتي الإنجليزي.

وقال ياسر فتحي لـ«التحرير»: نعم بالفعل هناك تحفظ جزئي على مستحقات النادي الأهلي لدى نادي ستوك سيتي مقابل انتقال رمضان صبحي الموسم الماضي".

وأضاف: " التفاصيل تبدأ من النزاع التجاري الذي تحول إلى قضائي مع شركة مسك المالكة السابقة لقناة الأهلي حيث صممت الشركة على مطاردة الأهلي قضائيا في المحاكم البريطانية بالرغم من أن صراعها لم يكن مع الأهلي كنادِ ولكن الخصومة كانت فقط مع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي إلا أنهم لأسباب غامضة وغير مفهمومة أو مبررة كانوا يصرون على أن يتم الزج بالأهلي ككيان في القضية".

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وأكمل: "وبالفعل قدموا دعوى ضد الأهلي في إحدى المحاكم البريطانية يطالبون فيها بالتحفظ على أمواله في صفقة تعاقده مع نادي ستوك سيتي نظير انتقال رمضان صبحي إلى صفوفه بدعوى أنهم متضررين تجاريًا من فسخ الأهلي لتعاقده معهم حول إدارة قناة النادي".

واستطرد "أصدرت لهم المحكمة بالفعل حكم يعرف بالتحفظ الجزئي على أموال الأهلي لدى نادي ستوك سيتي وهو ما ألحق الضرر بالنادي ولكن بصفة مؤقتة لأن مسك فشلت في الحصول علي تلك الأموال لأن الحكم يتحفظ على الأموال فقط وإذا صدر حكم نهائي في القضية سيحصل الأهلي على حقوقه كاملة وهو ما اقترب بالفعل لأن الموقف القانوني للأهلي قوي وسليم بل ومسك قدمت مستندات وأوراق لا علاقة لها بمجلس الأهلي الحالي ولكنها كلها تخص مجلس الإدارة السابق".