الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المصري في الكأس

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شارك أحمد أبوالفتوح الظهير الأيسر للزمالك في مران الفريق اليوم الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري غدًا في الدور نصف النهائي لكأس مصر.

وكان أبوالفتوح قد خضع لتدريبات تأهيلية أمس قبل أن يشارك اليوم بشكل طبيعي وظهر بحالة فنية وبدنية جيدة كما شهد المران مشاركة أيمن حفني بعد أن بدأ العودة للمشاركة بشكل تدريجي في التدريبات يوم أمس الأحد.

وحرص طارق يحيي المدير الفني للفريق على أن يكون مران اليوم خفيفًا في إطار تقليل الحمل البدني للاعبين قبل المباراة وقام بتحفيظ اللاعبين عدد من الجمل الفنية لتنفيذها في مباراة المصري غدًا.

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واختتم الزمالك استعداداته بإقامة فقرة خاضة للتدريب على ركلات الترجيح ومنح فيها المدير الفني طارق الفرصة لجميع اللاعبين للتسديد.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي غدًا في نصف نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.