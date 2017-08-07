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حركة تنقلات داخلية بمديرية أمن المنوفية

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مصراوي Masrawy

حركة تنقلات داخلية بمديرية أمن المنوفية

10:07 م الإثنين 07 أغسطس 2017

حركة تنقلات داخلية بمديرية أمن المنوفية

مديرية أمن المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:
اعتمد اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اليوم الإثنين، حركة التنقلات الداخلية للمديرية، والتي شملت ترقية 5 لواءات لمناصب مساعدين لمدير الأمن، وتغيير قيادات بمراكز شرطة تلا وقويسنا وبركة السبع ومنوف.

شملت الحركة تعيين اللواء أسامة سعودي مساعدًا لمدير أمن المنوفية للأمن العام، واللواء طارق بدوي مساعدًا لمدير أمن المنوفية للوحدات، واللواء حسن حسين مساعدًا للتدريب والأفراد، واللواء طارق المقدم مساعد المدير للشرطة المتخصصة.

كما تم تعيين اللواء محمد الشامي مساعد المدير لتأمين الطرق، والعميد محمد العكل مأمورًا لمركز شرطة بركة السبع.

ونقل مأمور مركز قويسنا إلى مأمورية مركز الشهداء، وترقية نائب مأمور تلا لمنصب المأمور، ونقل مأمور قسم منوف لمأمورية السجن المركزي بسرس الليان.

وتم تعيين العميد عرفات عبد الرؤوف مديرًا لإدارة تأمين الطرق، والعميد محمد نصر لبنه مديرًا لإدارة المرور بمديرية أمن المنوفية، والعقيد أحمد المليجى وكيلاً لإدارة المرور.

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