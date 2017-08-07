شقيقة أسمن امرأة في العالم تكشف تطورات علاجها بأبوظبي

الإسكندرية - محمد عامر:

كشفت شيماء شقيقة إيمان عبد العاطي المُلقّبة بـ"أسمن امرأة في العالم"، عن تطورات وخطة علاج شقيقتها في أحد مستشفيات مدينة أبو ظبي، مؤكدةً أن الوزن الزائد لم يكن المشكلة الوحيدة التي تعانيها شقيقتها عندما نقلت من الهند إلى الإمارات.

وأوضحت عبد العاطي، على صفحتها الشخصية بـ "فيسبوك" اليوم الإثنين، أن شقيقتها بدأت في تحريك أطرافها بعد جلسات علاج طبيعي أجريت لها بالإمارات، وأنها باتت تتناول طعامها بطريقة طبيعية بعد إزالة أنبوب كانت تعتمد عليه وسيلة للتغذية.

كما أشارت إلى أن "إيمان" تخضع حاليًا لجلسات تخاطب وتدريب على الكلام نظرًا لتأثرها بجلطة قديمة، بالإضافة إلى شفائها تمامًا من قرح الفراش والالتهابات الشديدة التي أصيبت بها خلال فترة تواجدها بمستشفى الهند.

وحول خطة علاجها خلال الفترة المقبلة، أوضحت شيماء عبد العاطي، إن شقيقتها ستخضع لعمليات شفط دهون لتقليل الوزن وعلاج تشوهات العظام التي نتجت عن عدم سيرها منذ سنوات، بالإضافة إلى تغيير أحد صمامات القلب.

يشار إلى أن الفتاة السكندرية إيمان أحمد عبد العاطي، 36 عامًا، تعاني خللاً في الغدد وهرومونات الجسم، ما تسبب في زيادة وزنها إلى نحو 500 كيلو جرام، قبل خضوعها للعلاج.

وجرى نقل إيمان في 25 فبراير الماضي من منزلها بمنطقة سموحة إلى أحد المستشفيات بدولة الهند التي عرضت علاجها بالمجان، قبل أن تتهم شقيقتها الأطباء بالإهمال في علاجها ليتم نقلها إلى أبو ظبي، حيث تتلقى علاجها حاليًا.