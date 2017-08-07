8 مصابين في حريق بقاعة أفراح في رأس البر (صور)

مشاجرة بين أشقاء تنتهي بحريق التهم منزلاً في كفر الشيخ (صور)

دمياط - محمد إبراهيم:

أصيب 8 أشخاص، مساء اليوم الإثنين، في حريق هائل اندلع بمطعم وقاعة أفراح في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

نُقل المصابون إلى المستشفى المركزي ومستشفى اليوم الواحد، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وجاء في التقرير المبدئي للحادث أن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي في غرفة التحكم في قاعة المطعم.

حرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق. ​