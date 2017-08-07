قواد يستعين بطفليه في إدارة أخطر شبكة للدعارة شرق القاهرة

كتب – سامح غيث:

تباشر نيابة مدينة نصر، برئاسة المستشار هيثم إبراهيم، مدير النيابة، التحقيق مع قواد استعان بطفليه في إدارة أخطر شبكة للدعارة بشرق القاهرة.

البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء زكي زمزم مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية، تفيد قيام "علي. ع" قواد بإدارة شقة بزهراء مدينة نصر دائرة قسم أول مدينة نصر للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب النسوة الساقطات، وعرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل 500 جنيه في الساعة الواحدة، كما أنه يستعين بطفليه في جلب راغبي المتعة وتوصيلهم ومراقبة تحركات رجال الأمن.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد عبد العزيز نائب المدير العام للقبض على أعضاء الشبكة في حالة تلبس.

وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن العميد عماد عكاشة رئيس قسم التحريات والعقيد أحمد حشاد وكيل إدارة النشاط الداخلي والمقدمان وليد طراف وخليل تادرس من مداهمة الشقة وضبط المتهم وطفليه حبيبة طالبة بالصف الأول الثانوي، ومحمد 10 سنوات، "راوية ص." مسجلة آداب، "رحاب ح." مدرسة ومقيمة بدمياط، "آية ص." ربة منزل ومقيمة حلوان، "علي ا." راغب متعة ويعمل تاجرًا، وعثر داخل الشقة على الملابس الداخلية والخارجية للمتهمين و5 هواتف محمولة ومضبوطات أخرى.

وبمواجهة المتهم اعترف بأنه يستعين بابنه محمد في جلب راغبي المتعة وتوصيلهم بينما تقوم ابنته حبيبة بالجلوس في شرفة الشقة لمراقبة تحركات رجال الأمن، وتم توجيه للمتهم تهمتي الاتجار بالبشر وتعريض حدث للخطر.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.