السيسي يتسلم رسالة من أمير الكويت عن «الأزمة القطرية»

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، صباح الخالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، بحضور محمد عبد الله المبارك الصباح، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة، بالإضافة إلى سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن صباح الخالد سلّم الرئيس رسالة خطية من أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالجهود التي تقوم بها دولة الكويت في التعامل مع أزمة قطر.

واستعرض وزير الخارجية الكويتي المساعي التي تبذلها بلاده في سبيل تعزيز وحدة الصف والتكاتف بين الدول العربية في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية، مؤكداً محورية دور مصر على صعيد العمل العربي المشترك باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

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وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بوزير الخارجية الكويتي، وطلب نقل تحياته لأمير دولة الكويت، معرباً عن تقديره لجهوده على الساحة العربية وحرصه على تعزيز التضامن والتوافق العربي، ومشيداً بالمواقف المُقدّرة له إزاء مصر، والتي لن ينساها الشعب المصري.

وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تناول آخر التطورات المتعلقة بأزمة قطر، في ضوء مساعي الكويت على هذا الصعيد سعياً للحفاظ على وحدة الصف العربي، حيث أكد الرئيس دعم مصر لهذه المساعي، مشيراً إلى ضرورة تجاوب قطر مع شواغل مصر والدول الخليجية الثلاث، وقد تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.